Киев, , 17:52 — REGNUM Компания-оператор ГТС Украины впервые в истории заработала аукционную премию более чем 4% — из-за значительного спроса на мощности по транспортировке газа на границе с Польшей.

Об этом сегодня, 12 января, сообщила пресс-служба компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что «успех» достигнут на фоне похолодания в Европе и, соответственно, повышенного спроса на газ.

«Из-за значительного спроса на мощности на выход из Украины в Польшу вчера аукцион по распределению суточной мощности завершился с аукционной премией более 4%», — говорится в комментарии.

Коммерческий директор оператора Евгений Тодоров уточнил, что впервые вследствие превышения спроса над доступной мощностью газопроводного соединения аукцион проходил в условиях конкурентной борьбы между заказчиками транспортных услуг.

«По результатам аукциона оператор ГТС Украины впервые получил аукционную премию. Эти дополнительные средства будут направлены на развитие газотранспортной системы Украины в соответствии с законодательством», — сказал Тодоров.

ИА REGNUM напоминает, что 11 января на Украине сообщили, что заказы трейдеров на транспортировку газа в ЕС на польской границе превысили гарантированную мощность точки выхода из ГТС Украины.

Согласно официальным данным, в 2020 году транзит российского газа по ГТС Украины упал почти на 40% — до 55,8 млрд кубометров — по сравнению с 2019 годом.