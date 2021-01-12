Москва, , 17:46 — REGNUM Решение российского правительства понизить ставку по льготным кредитам для малого бизнес и самозанятых не противоречит тем экономическим и рыночным условиям, которые сложились в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил эксперт «Центра развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

«Данное решение мы оцениваем положительно. Экономические и рыночные условия логике предоставления льготных кредитов сейчас не противоречат, хотя эффективность и доступность данной меры можно будет оценить постфактум, — сказал Сафонов. — Но бизнес всегда сможет найти применение новым средствам. Для кого-то они будут актуальны как источник ликвидности для платежей поставщикам или при задержке платежей от клиентов (обе проблемы проявляются сейчас с нарастающей остротой). Кто-то, возможно, захочет перекредитоваться по более низкой ставке».

При этом он подчеркнул, что величина снижения ставки зависит от объёмов её субсидирования из федерального бюджета.

«Возможность её большего снижения также оценить сложно, так как сам бюджет на 2021 год и так планируется исполнить с ощутимым дефицитом», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что меры поддержки российского малого и среднего бизнеса не будут достаточно эффективны без роста платежеспособного спроса, то есть реальных доходов населения.