Подгорица, , 17:45 — REGNUM Люксембургская авиакомпания Luxair будет летать два раза в неделю из Люксембурга в Подгорицу с апреля, а с 15 мая по 2 октября она будет доставлять пассажиров в Тиват каждую субботу.

Об этом сообщили в культурно-информационном центре Черногории в Люксембурге. Его президент Фетия Калач встретился с исполнительным директором люксембургской авиакомпании Жилем Фейтом, чтобы определить детали первых рейсов из Люксембурга в Подгорицу и Тиват и наоборот.

«Самолет по маршруту Люксембург — Подгорица вылетит 1 апреля. Пассажиров будет перевозить самолет Bombardir Dash Q400 вместимостью 76 мест, а стартовая цена обратного билета составит 149 евро с учетом всех налогов», — говорится в сообщении.

В стоимость билета входит питание в самолете и багаж, который составляет базовые 23 килограмма, и ручная кладь — восемь килограммов.

Полет продлится около двух часов 30 минут, при этом самолеты будут летать два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.

В летний период, с июня, стартовая цена билета на самолет составит 201 евро.