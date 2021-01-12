Москва, , 17:39 — REGNUM Кадровый вопрос всегда был актуален для малого и среднего предпринимательства, и пандемия еще сильнее обострила потребность этого сектора в профессиональных высококвалифицированных кадрах, особенно по рабочим специальностям.

Бизнес крайне озабочен отсутствием нужного персонала, проблема кадров только нарастает и в количественном, и качественном аспекте. Происходит быстрая смена требований к рабочим профессиям, уровень образования трудоустраиваемых работников часто не отвечает тем оперативным задачам, которые предприниматели вынуждены решать. Чтобы иметь подготовленный персонал бизнесу требуется вложение серьезных ресурсов: предприятия затрачивают средства на обучение и подготовку кадров, повышение квалификации. Стала преобладать приоритетная заинтересованность в сотрудниках, которые выдают конкретные решения и результат.

Существующая система подготовки профессиональных кадров не успевает адаптироваться, не способна мгновенно реагировать на запросы бизнеса, которые нуждаются в специалистах сегодня — завтра, а не через год или два. Материально-техническая база образовательных учреждений не всегда соответствует существующему уровню оборудования и технологий в бизнесе. Кроме того, существующая система подготовки профессиональных кадров осуществляется за счет бюджетных средств в интересах государства для удовлетворения нужд и потребностей экономики страны в целом без привязки к нуждам конкретных МСП.

Поэтому сегодня в образовательном процессе для ведения предпринимательской деятельности необходима смена укладов и новые механизмы подготовки специалистов. Система торгово-промышленных палат в Российской Федерации, обладая серьезными компетенциями и объединяя экспертное сообщество, может стать акселератором подготовки новых профессиональных кадров для предпринимательства и готова предложить несколько направлений работы для решения этой проблемы бизнеса.

Одним из таких направлений станет специальный проект «Кадровый барометр МСП» — организация и проведение исследований и мониторинга текущего состояния субъектов малого и среднего предпринимательства на предмет потребности в кадрах по рабочим специальностям на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

На основании выявленных потребностей с участием членской базы системы ТПП РФ, экспертного сообщества и государственных органов возможна организация краткосрочного обучения и переподготовки кадров по рабочим специальностям с прохождением обучения на передовых предприятиях реального сектора; организация стажировок и подготовка мастеров-наставников из числа опытных и высокопрофессиональных работников для обучения начинающих специалистов; разработка и реализация программ популяризации рабочих специальностей.

Уверена, что это направление деятельности Торгово-промышленной палаты может стать еще одной востребованной услугой для бизнеса, которая позволит повысить эффективность его деятельности и решить проблему нехватки профессиональных кадров.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова