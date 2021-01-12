Красногорск, 12 января 2021, 17:41 — REGNUM Состояние посевов озимых культур в Подмосковье оценивается как хорошее. Об этом 12 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Отмечается, что специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провели выборочное обследование посевов озимых культур и определили общее состояние полей на территории региона. По их оценке, зимовка сельскохозяйственных культур протекает в хороших погодных условиях — промерзания почвы в области пока не наблюдается.
«Состояние более 95% посевов озимых культур оценивается как хорошее. Также высокое — до 36% — содержание сахаров в узлах кущения, которые должны обеспечить их сохранность к началу вегетации», — отмечено в сообщении.