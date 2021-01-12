Киев, , 17:17 — REGNUM Объем плановых платежей Украины в пользу МВФ в нынешнем году составляет около 1,6 млрд долларов, сообщил сегодня, 12 января, глава совета национального банка страны Богдан Данилишин.

Данилишин уточнил, что в рамках озвученной им суммы почти 1,36 млрд долларов — это погашение основной суммы долга, и 0,26 млрд долларов США — процентные платежи фонду.

Глава совета НБУ уточнил, что необходимость рефинансирования задолженности Украины перед МВФ требует выполнения сторонами взятых обязательств согласно действующему соглашению.

«Это позволит Украине привлечь финансирование МВФ на сумму около 2,9 млрд долларов США, что будет соответствовать сумме 4 траншей кредита в рамках соответствующей квоты, два из которых были предусмотрены для получения еще в 2020 году», — информирует представитель регулятора.

Данилишин отметил, что в целом, с учетом выплат по задолженности частного сектора (банковских и корпоративных предприятий), общий объем платежей из Украины в пользу нерезидентов в 2021 году составит около 15,5 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что 11 января миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины возобновила свою работу. С заявлениями о каких-либо договоренностях стороны пока не выступали.

Напомним, что в июне 2020 года МВФ одобрил для Украины новую программу сотрудничества на 5 млрд долларов, из которых чуть больше 2 млрд Киев получил сразу же первым траншем. После этого по ряду внутриполитических причин сотрудничество было фактически заморожено и только сейчас официальный Киев и МВФ вновь возобновили переговоры.