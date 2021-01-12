Подгорица, , 17:09 — REGNUM Почти 60 процентов всех активов банковского сектора находится в руках 15 крупнейших банковских групп региона Западных Балкан. Ухудшение рыночных условий из-за пандемии коронавируса оказывает огромное влияние на прибыльность банков и их положение с капиталом, поэтому менее стабильные в финансовом отношении банки вряд ли смогут выдержать это давление. Это позволит более крупным банковским группам, которые работают на большем количестве рынков, противостоять более слабым игрокам в этом секторе, прогнозирует Delloite, сообщает портал Business and Finance.

По словам экспертов, реальные последствия кризиса еще точно не определены, но нет сомнений в том, что COVID-19 сильно ударил по банкам в регионе.

Банки в регионе были в хорошем состоянии до начала пандемии. В 2019 году средний уровень достаточности капитала составлял 20 процентов, проблемных кредитов было относительно мало, а средняя рентабельность капитала составляла 12,7 процента.

Почти 60 процентов всех активов в банковском секторе находились в руках 15 крупнейших банковских групп. На первом месте Erste Bank, который представлен в восьми странах региона, за ним следует KBC Bank, который работает в четырех странах, и UniCredit Bank, который работает в девяти странах региона, включая Сербию, Хорватию и Словению.