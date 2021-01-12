Воронеж, , 16:54 — REGNUM На 48 млн 299 тыс. 240 рублей оштрафовано ООО «Дорожное строительство и ремонт» за участие в дорожном картеле, сообщили 12 января в пресс-службе Воронежского УФАС.

Антимонопольное управление установило, что ООО «Дорожное строительство и ремонт» и ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» заключили антиконкурентное соглашение при проведении аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в муниципальных районах Воронежской области с начальной стоимостью 258 млн 355 тыс. 219 рублей. В результате была поддержана высокая цена контракта. В аукционе победило ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» с минимальным снижением цены контракта в 1,5%.

«Установлено, что ООО «Дорожное строительство и ремонт» и ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» отказались от самостоятельных действий при участии в аукционе, определив общую стратегию поведения с целью обеспечения победы одной из компаний. ООО «ДСР» и ООО «РДРСУ № 1» использовали такую схему поведения как «статист-победитель», в которой роль «статиста» исполнило ООО «ДСР», что выразилось в отказе от конкуренции и создании её видимости в пользу заранее определенного участниками картеля победителя торгов — ООО «РДРСУ № 1», которое исполнило роль «победителя» и является прямым конкурентом ООО «ДСР» за право заключения государственного контракта по результатам проведения аукциона», — уточнили в УФАС.

В отношении директоров ООО «ДСР» и ООО «РДРСУ № 1» СУ СКР также было возбуждено уголовное дело — по статье о приготовлении к преступлению. Именно материалы стали основанием для возбуждений уже дела УФАС. В ходе его рассмотрения действия участников аукциона были признаны нарушением закона о защите конкуренции. ООО «ДСР» было оштрафовано на 48 млн 299 тыс. 240 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о картельном сговоре на торгах по ремонту автомобильных дорог в Воронежской области на сумму 258 млн рублей УФАС сообщило в ноябре. А в декабре Воронежский арбитраж вынес решение по другому «картельному» делу — на 137 млн рублей.

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