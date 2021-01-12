Киев, , 16:53 — REGNUM Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в декабре 2020 года составила 5702,8 грн за 1 тысячу кубометров или $202 в долларовом эквиваленте.

Соответствующую информацию обнародовало министерство экономики страны сегодня, 12 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что по сравнению с ноябрем 2020 года цена импортного газа выросла на 10,5% в гривневом эквиваленте и на 10,9% — в долларовом эквиваленте.

Вместе с тем по сравнению с декабрем 2019 года рост существенно более ощутимый — цена импортного газа выросла на 38,1% в гривневом эквиваленте и на 14,6% в долларовом эквиваленте.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Нафтогаз Украины» заявил, что цена на газ для бытовых потребителей с января 2021 года увеличится на 14% до 7220 грн за тысячу кубометров без стоимости доставки, что, очевидно, существенно больше цены импортного газа.

Рост цены на газ спровоцировал масштабные акции протеста на Украине, уже получившие название «тарифный майдан». 11 января президент Зеленский поручил правительству в принудительном порядке установить для населения «справедливую цену».