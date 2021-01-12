Киев, , 16:46 — REGNUM Россия вошла в тройку стран — главных торговых партнёров Украины в 2020 году, следует из опубликованных 12 января данных Государственной таможенной службы Украины.

По информации ведомства, в минувшем год Китай импортировал на Украину продукции на $8,3 млрд, Германия — на $5,1 млрд, Россия — на $4,6 млрд. Экспортировали с Украины больше всего в Китай — на $7,1 млрд, Польша — на $3,3 млрд, Россия — $2,7 млрд.

Сообщается, что основу украинского экспорта в 2020 году составили зерновые — на $9,4 млрд, чёрные металлы — на $7,7 млрд, жиры и масла животного или растительного происхождения — на $5,8 млрд.

Импортировала Украина в первую очередь минеральное топливо, нефть и продукты её перегонки — $8 млрд, реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства — $6,1 млрд, средства наземного транспорта — $5,5 млрд.

В целом товарооборот Украины за год составил $103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в предыдущем году. В том числе импорт сократился на 10,3% по сравнению с предыдущим годом и составил $54,2 млрд, экспорт снизился на 1,7% — до $49,2 млрд. Таким образом, сальдо (разница между экспортом и импортом) оказалось отрицательным — $5 млрд.