Варшава, , 16:28 — REGNUM Представители Польского экономического института опубликовали во вторник, 12 января, отчет об исследовании негативного влияния пандемии коронавируса на национальные экономики всех стран-членов Евросоюза. Об этом передает Polskie Radio 24.

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На основе исследования был составлен рейтинг европейских стран по уровню негативных последствий. В качестве основы для сравнения национальных экономик аналитики разработали новый индикатор — Индекс экономического прогноза. Он объединяет прогноз роста/падения ВВП, уровень безработицы, уровень бюджетного дефицита и государственного долга, а также импорта и экспорта.

Так, в качестве стран, экономика которых из-за пандемии наиболее пострадала, аналитики отнесли в основном страны Южной Европы: Грецию, Хорватию, Италию, Португалию и Испанию. В число стран, которые понесли наименьшие по европейским меркам потери, попали Литва, Люксембург, Нидерланды и Польша.