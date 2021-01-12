Москва, , 16:15 — REGNUM Министерство финансов России 13 января проведёт первый в новом году аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 236 с погашением в мае 2028 года и ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 003 с погашением в июле 2030 года в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Отмечается, что объём удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объёма спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, в I квартале 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах облигации федерального займа в общей сложности на 1 трлн рублей, а за весь предстоящий год — на 3,7 трлн рублей.

В 2020 году Минфин разместил на аукционах ценные бумаги на рекордные 5 трлн 279 млрд рублей, более чем в два раза превысив аналогичный показатель за 2019 год.