Москва, , 16:05 — REGNUM Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Минобороны РФ к АО «Центр судоремонта «Звёздочка».

Сумма исковых требований к предприятию составляет более 980 млн рублей. Суть исковых претензий пока неизвестна.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС внес «Звездочку» в список недобросовестных поставщиков. Произошло это после того, как Минобороны расторгло с центром контракт на сервисное обслуживание и ремонт кораблей Северного флота. Контракт был заключен 30 декабря 2010 года, его сумма составляла более 106 млн рублей.

Справка:

Центр судоремонта «Звездочка» (Северодвинск, Архангельская область) входит в состав Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Компания занимается ремонтом, модернизацией, переоборудованием и утилизацией кораблей, судов и иной морской техники любого класса и назначения, в том числе и с ядерными силовыми установками.