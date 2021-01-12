Киев, 12 января 2021, 16:50 — REGNUM В 2020 году движение самолётов в воздушном пространстве Украины сократилось на 57,6% в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия обслуживания воздушного движения «Украэрорух».
В пресс-службе отметили, что количество внутренних рейсов на Украине упало на 31,5%, международных — на 57,7%, а транзитных — на 63,2%.
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Причиной такого падения стала пандемия коронавируса, отметили в «Украэрорухе».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре бывших посла США на Украине обратились к правительству Украины с просьбой пересмотреть приговор, вынесенный генералу ВСУ по делу о военно-транспортном самолёте, сбитом под Луганском в 2014 году.
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