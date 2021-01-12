Москва, , 16:02 — REGNUM На нефтяном рынке после краткосрочной коррекции сегодня, 12 января, продолжается рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ближе к вечеру цена нефти марки Brent выросла на 1,8%, до $56,48 за баррель, а цена WTI — тоже на 1,8%, до $53,05 за баррель.

Скорее всего, позитивное настроение рынку создают новости о том, что в Великобритании скоро будет зарегистрирована новая вакцина от COVID-19, разработанная в корпорации AstraZeneca.

Нефть Brent, как и ожидалось, идёт на $57 за баррель. Но такой резкий рост вызывает настороженность.

Ведь фундаментальные факторы, в том числе спрос на нефть, пока ещё не вызывают большого оптимизма. На сегодня по цене Brent ожидается диапазон $56−57 за баррель», — считает эксперт.

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