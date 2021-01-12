Москва, , 15:54 — REGNUM Прежний рост курса биткоина связан в первую очередь с растущим спросом со стороны крупнейших институциональных инвесторов, увеличивающих доли своих портфелей, размещенных в этой криптовалюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявила заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова. Так она прокомментировала высказывание главного инвестстратега банка Bank of America Майкла Хартнетта, который заявил, что рост стоимости биткоина — это результат спекулятивной мании.

«Да, рациональное зерно в этих выводах, безусловно, присутствует. Рост курса биткоина во многом объясняется спекулятивными мотивами, — сказала Комарова. — Столь стремительная положительная курсовая динамика была связана в первую очередь с растущим спросом со стороны крупнейших институциональных инвесторов, увеличивающих доли своих портфелей, размещенных в биткоинах. Это мы видели на примере таких инвестиционных фондов, как Ruffer, MassMutual, Guggenheim Partners и других. Подобная активность сказывалась на поведении частных инвесторов, которые копировали стратегию институциональных игроков».

С другой стороны, как пояснила экономист, необходимо понимать, что на рост курса оказывают влияние и объективные факторы — активное использование биткоина как удобного платежного инструмента для электронных расчетов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что к спекуляциям на рынке криптовалют следует подходить очень осторожно, не забывая о том, как сильно упали котировки биткоина в 2018 году.

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