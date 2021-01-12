Сеул, , 21:15 — REGNUM Власти Южной Кореи, Китая и Японии приняли предложение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о реорганизации полётов воздушных судов в районе южнокорейского острова Чеджу. Об этом сообщает Media News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

По их словам, реорганизация полётов будет проводиться поэтапно, начиная с 25 марта.

Известно, что стороны приступили к обсуждению данного вопроса в январе 2019 года, сформировав рабочую группу совместно с представителями ИКАО. Первоначально реорганизация полётов воздушных судов должна была начаться в апреле прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса проведение консультаций и внедрение новой системы были отложены.

В настоящее время южнокорейские и японские авиадиспетчеры управляют полётами с севера на юг и с востока на запад в «коридоре Akara», частично проходящего через воздушное пространство Южной Кореи. Однако авиадиспетчеры данных стран работают на разных радиочастотах, что повышает риск потенциального столкновения из-за трудностей связи с пилотами.

Отмечается, что в рамках договорённостей будет создана новая воздушная трасса между Южной Кореей и Японией, которая в последствии будет продлена до Китая.