Казань, , 16:37 — REGNUM Во время прошедших новогодних каникул (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года) Татарию посетили порядка 152 тыс. туристов. Наибольшей популярностью пользовался Казанский Кремль, остров-град Свияжск, Великий Болгар и Елабуга. Об этом заявил председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

За время праздников Казанский Кремль посетило более 160 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом в республике в два раза увеличился период пребывания туристов, что позволило гостиничному бизнесу получить доход, аналогичный прибыли за время каникул в 2020 году.

Районы Татарии принимали гостей по программе «1000 и 1 удовольствие за выходные». В столице республики популярной стала площадь у центра семьи «Казан», Кремлевская набережная, новогодняя ярмарка в Старо-Татарской слободе. В парках и скверах города провели около 130 бесплатных мероприятий.

Для сравнения: в 2020 году во время новогодних праздников Татарию посетили 170 тыс. туристов, а в 2019 году — 150 тыс. человек.

ИА REGNUM в середине декабря 2020 года сообщало, что отели и гостиницы Татарии заполнены на 80%, а к новогодним праздникам их загрузка достигнет 94%.

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