Москва, , 15:43 — REGNUM За первые 11 месяцев 2020 года на седаны D-сегмента (класс легковых машин согласно классификации Европейской комиссии, класс «больших автомобилей») в России покупатели потратили 71,5 млрд рублей. Об этом 12 января сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В D-сегменте самой доходной моделью за отчетной период стала южнокорейская KIA Optima. За период с января по ноябрь прошлого года в России было приобретено 10 110 таких автомобилей на общую сумму 16 млрд рублей.

На втором месте по выручке в сегменте находится немецкая модель BMW 3-Серии. Это авто дилерам удалось реализовать в количестве 3373 единиц на сумму 10 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает KIA K5 с результатом 9,7 млрд рублей, полученных с продажи 6401 авто.

Кроме того, в пятёрку лидеров вошли Hyundai Sonata (5292 ед.; 9 млрд рублей) и Mazda6 (4091 ед.; 7 млрд рублей).

Напомним, по итогам ноября 2020 года наиболее популярным новым автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на авторынке Москвы стала модель Hyundai Creta. Это авто в российской столице приобрели 639 человек.

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