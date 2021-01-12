Москва, , 15:35 — REGNUM Если в России в сжатые сроки не обеспечат внедрение цифрового рубля, то в ближайшие годы цифровой юань и его аналоги окончательно лишат ЦБ РФ независимости, а экономику России — надежд на успешную цифровую трансформацию бизнеса в условиях глобальной конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал выводы экспертов Российской экономической школы, которые предположили, что внедрение цифрового рубля может привести к тому, что, во-первых, он рискует оказаться невостребованным, а во-вторых, что ЦБ утратит роль независимого участника финансового рынка.

«Цифровой рубль для потребителя не будет иметь существенных отличий от активно используемого безналичного рубля, поэтому не очень понятно, как тут может быть 2 балла за востребованность? Цифровой рубль будет так же интегрирован в безналичные расчеты, но система безналичных платежей разве что может измениться до неузнаваемости, — пояснил Ордов. — В идеале, цифровой рубль может привести не к «потере роли независимого участника финансового рынка», а к исключению ЦБ из участников финансового рынка. А функции по надзору за участниками финансовых операций гораздо эффективней будут осуществляться алгоритмами, заложенными в программные продукты, как мы видим на примере биткоина, использующего децентрализованную технологию блокчейна».

Как подчеркнул Ордов, востребованность цифрового рубля обеспечат высокотехнологичные компании, реализующие передовые концепции экосистем, включающие весь спектр удобного сервиса, в том числе оплату.

«Цифровой рубль может открыть новые горизонты мировой торговли, снизив потребность в бесконечном и неэффективном валютном контроле, — добавил экономист. — Сегодня вопрос стоит достаточно просто, если мы в сжатые сроки не обеспечим внедрение цифрового рубля, причем именно цифрового, а не электронного рубля с парой новых функций, то в ближайшие годы цифровой юань и его аналоги окончательно лишат ЦБ РФ независимости, а экономику России — надежд на успешную цифровую трансформацию бизнеса в условиях глобальной конкуренции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что для того чтобы у отдельных групп российского населения появился интерес к цифровому рублю, ЦБ РФ надо повышать уровень финансовой грамотности граждан.

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