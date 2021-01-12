Москва, , 15:28 — REGNUM В апреле и мае 2020 года доходы РФ от продажи золота превысили доходы от продажи газа, но даже это не смогло сдержать увеличение золота в российских международных резервах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что доля иностранных валют в международных резервах России сократилась в 2020 году на фоне увеличения доли золота.

«В апреле и мае доходы России от продажи золота превысили доходы от продажи газа, но даже это не смогло сдержать увеличение золота в наших международных резервах, — сказал Ордов. — Учетная цена золота по данным ЦБ РФ выросла с порядка 3000 руб./гр до 4500 руб./гр. В долларах это чуть скромнее, но все равно спекулятивный рост цены золота существенен. Дуализм обладания золотом в современном финансовом мире выражается в возможности его приобретения в физическом виде, чего крупные инвесторы всячески избегают, и в монетарном, то есть обмениваясь бумажными обязательствами, но с опасением, что за этими бумажками физического золота может и не быть вовсе».

Как пояснил Ордов, в этом случае красочным примером выступает рынок нефтяных финансовых инструментов, объем которого, по оценкам специалистов, лишь на 5−15% обеспечен поставками реальной нефти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, доля золота в российских резервах увеличилась с 19,1% до 22,9%.

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