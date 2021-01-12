Ташкент, , 15:21 — REGNUM Узбекистан увеличил экспорт электрической мощности в Афганистан на 33%, до 400 МВт. Об этом сообщает агентство ToloNews со ссылкой на энергетическую компанию DABS.

Отмечается, что последние дни жители Кабула столкнулись с проблемами при подаче электроэнергии. В некоторых районах потребители подключались к сети всего на 20 минут в сутки.

Отмечается, что DABS ежегодно выплачивает Узбекистану около $100 млн за импорт электроэнергии. Ранее поставки мощности из соседней республики сократились до 150 МВт из-за перебоев в системе электроснабжения Узбекистана.

Ежегодно Афганистан тратит около $300 млн на импорт электроэнергии из других стран.

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