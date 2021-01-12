Мадрид, , 15:18 — REGNUM Импорт испанской нефти в ноябре 2020 года достиг 4,17 млн тонн, что на 16,4% меньше, чем за тот же месяц 2019 года. Об этом сообщает Корпорация стратегических запасов нефтепродуктов Испании.

Отмечается, что в годовом накоплении объём закупок углеводородов снизился на 17,2%.

Согласно данным Корпорации, в ноябре 2020 года Испанией было закуплено 22 вида нефти, при этом Мексика заняла первое место в списке поставщиков с 846 тысячами тонн, или 20,2% от общего объема. Далее в рейтинге следуют Нигерия и Саудовская Аравия, откуда было импортировано 769 тысяч и 508 тысяч тонн соответственно.

Отмечается, что впервые с 2016 года Испания не импортировала нефть из Бразилии.