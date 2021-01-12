Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Американская компания Pfizer не будет поставлять свою вакцину от COVID-19 в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний. Об этом 12 января сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

В компании уточнили, что поставка вакцины в другие страны возможна только на уровне государственных соглашений.

«Мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Pfizer сообщили, что руководство компании будет тесно сотрудничать с властями других стран, чтобы поставить вакцину как можно быстрее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США врач скончался спустя две недели после прививки от COVID-19 вакциной от Pfizer/BioNTech. 56-летний Грегори Майкл сделал прививку 18 декабря и скончался спустя 16 дней. Супруга покойного Хайди Некельманн однозначно связывает смерть мужчины с вакциной.

По словам женщины, её муж вёл здоровый образ жизни, не курил, крайне редко употреблял алкоголь. При проверке состояния здоровья у мужчины не нашли никаких заболеваний.

Читайте также: Российскую вакцину от коронавируса сочли «наиболее безопасной»