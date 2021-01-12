Москва, , 15:13 — REGNUM Меры поддержки российского малого и среднего бизнеса не будут достаточно эффективны без роста платежеспособного спроса, то есть реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что правительство решило снизить ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых и в соответствии с новыми правилами ее размер не должен превышать ключевую ставку Банка России.

«Малый и средний бизнес остро нуждается в финансовой поддержке, поэтому меры льготного кредитования можно только приветствовать, и они будут востребованы, — сказал Ордов. — Хочется верить, что объемы кредитов будут достаточными, а дополнительные условия по льготному кредитованию — не слишком обременительными для бизнеса. Интересной выглядит привязка льготной ставки по кредитам к ключевой ставке. Что это за тайный сигнал? Неужели правительство РФ ждет резкого роста инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ? А может, уже сегодня понятно, что эти меры вынужденной поддержки будут востребованы не один год, так как экономический кризис еще далек от своего завершения?»

В любом случае, как пояснил Ордов, меры поддержки малого и среднего бизнеса не будут достаточно эффективны без роста платежеспособного спроса, то есть реальных доходов населения.

«Возможно, в части самозанятых и малого бизнеса льготное кредитование совпадает с мерами прямой финансовой поддержки населения, но это лишь приведет к быстрому проеданию этих кредитов без перезапуска инвестиционного процесса в экономике», — добавил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ключевые экономические показатели по мере привыкания российской экономики к новой реальности будут расти, и всё больше предпринимателей будут задумываться о расширении собственного бизнеса.

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