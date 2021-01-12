Минск, 12 января 2021, 15:05 — REGNUM Вопрос поставок Белоруссией электрической энергии на Украину должен рассматриваться исключительно в коммерческом ключе. Об этом 12 января заявили в пресс-службе министерства энергетики республики.
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С таким призывом ведомство выступило на фоне появившейся в ряде украинских СМИ информации о якобы существовании угрозы белорусской электроэнергии для топливно-энергетического комплекса Украины.
В ведомстве добавили, что попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею «угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины» выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям, сообщает БелТА.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе украинские СМИ сообщили о начале закупок Украиной электроэнергии на Белорусской АЭС. При этом в Киеве ранее было немало критиков, которые смеялись над проектом по строительству станции в Белоруссии.