Минск, , 15:05 — REGNUM Вопрос поставок Белоруссией электрической энергии на Украину должен рассматриваться исключительно в коммерческом ключе. Об этом 12 января заявили в пресс-службе министерства энергетики республики.

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С таким призывом ведомство выступило на фоне появившейся в ряде украинских СМИ информации о якобы существовании угрозы белорусской электроэнергии для топливно-энергетического комплекса Украины.

«Вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости. Его стоит рассматривать исключительно в рамках взаимодействия субъектов хозяйствования, не более того», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею «угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины» выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям, сообщает БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе украинские СМИ сообщили о начале закупок Украиной электроэнергии на Белорусской АЭС. При этом в Киеве ранее было немало критиков, которые смеялись над проектом по строительству станции в Белоруссии.