Москва, , 15:04 — REGNUM Для того, чтобы у отдельных групп российского населения появился интерес к цифровому рублю, ЦБ РФ надо повышать уровень финансовой грамотности граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

«Вначале необходимо планомерно повышать уровень финансовой грамотности населения, чтобы со временем у отдельных групп населения появился интерес к такому инструменту. — сказал Алиев. — Кроме того, ЦБ совместно с ведущими банками, в том числе коммерческими, нужно повышать ценностные предложения данной валюты и расширять целевую аудиторию. У любого нового финансового инструмента или валюты вначале много вопросов и рисковой составляющей, но со временем, как только инструмент начнет обкатываться, вопросы начнут исчезать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев согласился с тем, что создание цифровой валюты может оказаться неоптимальной тратой ресурсов.

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