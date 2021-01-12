Москва, , 15:04 — REGNUM К программе реновации жилья в Москве скорее положительно относятся 73% горожан. Их отношение к программе не меняется с 2019 года (74%), приводит данные исследования «Левада-центр».

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Отрицательные моменты в московской реновации видят 15%. Безразличное отношение к сносу пятиэтажек и переселению москвичей в новые дома выражают 9% опрошенных.

Сезонная уборка листвы нравится также большинству жителей Москвы (66%). При этом у 55% горожан вызывает негатив использование химических реагентов на улицах мегаполиса.

Опрос проведен 5−13 декабря 2020 года среди 508 жителей Москвы старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 6,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, главные проблемы Москвы — рост цен и падение уровня жизни (29%), автомобильные пробки (22%), проблемы ЖКХ (21%) и коронавирус (21%).

Подробности: Москвичи назвали главные проблемы мегаполиса