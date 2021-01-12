Москва, , 14:56 — REGNUM Если говорить о внедрении в РФ цифрового рубля, то следует помнить, что на финансовом рынке и так достаточно предложений по традиционным финансовым инструментам с более простым механизмом управления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал опасения экспертов Российской экономической школы о том, что внедрение цифрового рубля приведет к тому, что ЦБ РФ потеряет роль независимого участника финансового рынка и утратит былое доверие. Кроме того, в РЭШ не исключают, что создание цифрового рубля окажется неоптимальной тратой ресурсов, а сам ЦБ начнет конкурировать с рыночными предложениями финансовых услуг.

«Не считаю, что прямое вовлечение центральных банков в рынок финансовых услуг может привести к потере ЦБ роли независимого участника финансового рынка и подорвать доверие к нему, — сказал Алиев. — В любом случае ЦБ в начале процесса придется вовлекаться напрямую. Если процесс запуска и внедрения цифровой валюты пройдет успешно, тогда, возможно, ЦБ снизит степень своего участия. Кроме того, я не думаю, что ЦБ начнет конкурировать с рыночными предложениями финансовых услуг. ЦБ пока пытается показать рынку, что есть что-то новое, и коммерческие игроки со временем смогут быть вовлечены в этот механизм».

При этом экономист согласился с тем, что создание цифровой валюты может оказаться неоптимальной тратой ресурсов.

«Безусловно, цифровая валюта окажется слишком сложной для отдельных групп населения. На финансовом рынке и так достаточно предложений по традиционным финансовым инструментам с более простым механизмом управления», — пояснил Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков заявил, что если пенсионные деньги в России будут переведены в цифровые рубли, то коммерческие банки рискуют лишиться значительной части заработка.