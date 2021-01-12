Москва, , 14:40 — REGNUM К спекуляциям на рынке криптовалют следует подходить очень осторожно, не забывая о том, как сильно упали котировки биткоина в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал ситуацию с падением курса биткоина.

«Особой остроты в ралли котировок биткоина добавляет участие в них институциональных инвесторов, — сказал Ордов. — Это может привести к формированию небывалого по объему пузыря на рынке криптовалют. Но не менее тревожный пузырь сформировался и на фондовом рынке в секторе высокотехнологичных компаний. Главным остается вопрос, может ли этот пузырь не лопнуть, а интегрироваться в цифровую экономику ближайшего будущего? Если этот эффект «уберизации» сработает, то биткоин окажется существенно недооценённым».

Но пока, как полагает Ордов, стоит очень осторожно подходить к спекуляциям на рынке криптовалют и помнить, что в 2018 году за полгода котировки биткоина упали с примерно 20 тыс. долларов до 6 тыс., а в последующие полгода до 3 тысяч.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что биткоин не стал реальной заменой национальным средствам платежа (за редкими исключениями), а значит остается исключительно спекулятивным активом.

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