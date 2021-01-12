Чебоксары, , 14:40 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» (моногород Шумерля) повторно выставлена на торги дебиторская задолженность — долги населения и юридических лиц. Они представлены в двух лотах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Начальная стоимость лота, в который включены права требования «Теплоэнерго» к физическим лицам, составляет 558 тыс. рублей. Согласно документу, в него вошли требования к 436 жильцам в размере 6 198 974 рубля 43 копейки.

«Цена имущества снижается каждые семь календарных дней на 10% от начальной цены до достижения 10% от начальной цены», — говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 10 марта 2021 года.

Напомним, что данный лот ранее выставлялся на продажу в августе 2020 года, его начальная стоимость тогда составляла 620 тыс. рублей. То есть на текущих торгах цена снижена на 62 тыс. рублей, или на 10%.

Кроме того, повторно выставлены на торги права требования МУП «Теплоэнерго» к 22 юридическим лицам в размере 38 580 902 рубля 25 копеек. Начальная стоимость лота составляет 8 683 200 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, МУП «Теплоэнерго» признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 25 июля 2017 года. Компания производила 75% потребляемой городом Шумерля тепловой энергии. Учредителем предприятия является администрация Шумерли.

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