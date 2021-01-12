Сеул, , 14:43 — REGNUM В 2020 году объём прямых иностранных инвестиций в экономику Южной Кореи составил $20,7 млрд, что на 11,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, в первом полугодии объём инвестиций в экономику страны сократился на 22,4%, во втором полугодии — на 2,8%. Тем не менее, объём прямых иностранных инвестиций продолжает держаться на уровне выше $20 млрд на протяжении шести лет подряд с 2015 года.

Отмечается, что инвестиции в развивающиеся области, такие как большие данные, «зеленые» автомобили и искусственный интеллект, выросли на 9,3%, до $8,4 млрд, в обрабатывающую промышленность — на 10,7%, в сферу услуг — на 8,6%.