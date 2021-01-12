Баку, , 14:36 — REGNUM Азербайджанская нефтяная компания SOCAR Trading планирует закупить два миллионы тонн нефти, добытой малазийской компании Petronas в Туркмении, сообщает агентство Trend.

Компания SOCAR стала победителем тендера Petronas на покупку сырья из нефтяных залежей Киянлы. Срок договора — два года с возможностью продления.

Туркменскую нефть планируется направить по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Через Каспийское море сырье будет перевозить на танкерах.

Ранее итальянская компания Eni опубликовала данные о добычи нефти в Туркмении. В 2019 году среднесуточный объем добычи в республике составил 223 тыс. баррелей.

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