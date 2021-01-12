Тольятти, Самарская область, , 14:36 — REGNUM Реализация автомобилей, выпущенных АвтоВАЗом, сократилась в 2020 году на 4,95%. Об этом говорится в сообщении основного акционера Волжского автозавода — группы Renault.

Так, в прошлом году АвтоВАЗ продал на российском авторынке и поставил за рубеж 393 806 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, включая 9 823 внедорожника Niva.

Отмечается, что в 2019 году Волжский автозавод реализовал 412 970 автомобилей Lada и 1 354 Chevy Niva.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ начал серийное производство модели Lada Largus Facelift (FL) с обновленным дизайном.

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