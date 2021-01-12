Саратов, , 14:36 — REGNUM По итогам 2020 года более 1 млн тонн зерна, собранного в Саратовской области, поставлено на экспорт в 40 стран мира. Об этом во время встречи с губернатором Валерием Радаевым 12 января заявил руководитель областного Россельхознадзора Алексей Частов.

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Глава ведомства отметил, что большая работа проводилась по вводу в оборот неиспользуемых сельхозземель. Согласно предписаниям Россельхознадзора в области вновь обрабатывают 65 тыс. га. Под пристальным контролем остается проверка качества посевного материала, профилактика инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, контроль качества и безопасности питания в школах и детских садах.

Радаев по окончании встречи поблагодарил главу надзорного ведомства за обеспечение безопасности сельхозпродукции на территории Саратовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году хозяйствами Саратовской области намолочено 5 млн тонн зерна. Большего всего зерна намолотили хозяйства в Балашовском районе — 341,4 тыс. тонн, еще семь районов собрали более 200 тыс. тонн зерна каждый, в 15-ти районах — более 100 тыс. тонн. Наивысшая урожайность зерновых отмечена в Балашовском районе — 38,6 ц/га, в Аркадакском — 34,2 ц/га, в Советском — 32,9 ц/га.

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