Москва, , 14:25 — REGNUM Ключевые экономические показатели по мере привыкания российской экономики к новой реальности будут расти, и всё больше предпринимателей будут задумываться о расширении собственного бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса.

«В условиях, когда экономика начинает отходить от жёстких карантинных мер и привыкает к пандемии, снижение ставки льготного кредита очень правильно именно сейчас, — сказал Ковригин. — В любом случае ключевые экономические показатели по мере привыкания экономики к новой реальности будут расти, и всё больше предпринимателей будут задумываться о расширении собственного бизнеса. Однако такой кредит следует рассматривать как инструмент не выживания бизнеса, а его развития. Для поддержки и недопущения массовых банкротств эффективнее налоговые льготы».

При этом Ковригин подчеркнул, что российскую практику предоставления льготных кредитов не следует в принципе сравнивать с международной.

«Да, в других странах ставки даже по обычным кредитам ниже, а уж тем более по льготным. Однако там ключевая ставка центрального банка (ставка рефинансирования) заметно ниже из-за другой структуры экономики. Поэтому ставку кредита для бизнеса, конечно, полезно снижать и ещё сильнее. Только для бюджета России это может аукнуться резким увеличением расходов», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в условиях того пандемического шока, который переживает экономика РФ, властям следует задуматься о снижении ставки налоговых платежей.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустину посоветовали подумать об снижении налогов для бизнеса