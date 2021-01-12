Пекин, , 14:14 — REGNUM Китайские дилеры Haval приступили к продажам в КНР новой модификации кроссовера Haval Big Dog (переводится как «Большая Собака»). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Официальная премьера новинки состоялась в рамках автосалона в китайском городе Чэнду. В новой версии авто получило двухлитровым мотор (204 л. с.), который агрегатируется с полноприводной трансмиссией с возможностью блокировки заднего дифференциала.

Также водителю станут доступны шесть режимов движения машины: эконом, стандартный, спортивный, песок, грязь и снег.

Кроссовер имеет несущий кузов и многорычажную заднюю подвеску. Одной из особенностей модели является поперечная компоновка движка.

Длина DaGou равна 4620 мм, а размер колесной базы составляет 2738 мм.

Стоимость новой версии модели в Китае начинается от 119 900 юаней (около 1,34 млн рублей).

Напомним, в конце 2020 года компания Haval представила в Китае новый компактный кроссовер Chulian (переводится как «первая любовь»). Мощность модели составляет 150 «лошадей».

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