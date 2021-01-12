Иерусалим, , 14:22 — REGNUM Власти Израиля заплатят примерно 1 миллиард шекелей ($315 млн) за поставку в страну вакцин Pfizer и Moderna, сообщает KAN.

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По данным журналистов, что цена вакцин от Pfizer составляет 775 миллионов шекелей ($244 млн), Moderna — на 320 миллионов шекелей меньше ($144 млн).

Отмечается, что стоимость вакцинации одного человека в стране обходится примерно в 47 долларов.

В общей сложности в Израиле прошли вакцинацию уже 1 870 652 гражданина, сообщило министерство здравоохранения утром 12 января. По планам, к концу месяца около 1,8 миллиона израильтян получат обе дозы вакцины, а 1,3 миллиона — свою первую дозу.

По соглашению между Израилем и Pfizer, компания будет поставлять десятки тысяч доз в Израиль каждую неделю, пока ее не получит каждый житель страны, который хочет сделать прививку.