Москва, , 14:04 — REGNUM В условиях того пандемического шока, который переживает экономика РФ, властям следует задуматься о снижении ставки налоговых платежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство РФ решило понизить максимальную ставку по льготным кредитам малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам.

«Снижение максимальной ставки льготных кредитов — для бизнеса весьма полезная мера, — сказал Ковригин. — Хоть кредит выдаётся микропредприятиям и не всех отраслей, тем не менее список весьма обширный. Самозанятым кредит можно взять вне зависимости от отрасли. Кредит можно взять на цели инвестиций, пополнения оборотных средств и т. п. Тем, кто думает о расширении бизнеса, льготный кредит станет прекрасной помощью. Однако много ли кто в условиях падения совокупного спроса думает о расширении бизнеса? Не думаю».

Как подчеркнул Ковригин, хотя снижать ставки по кредитам это правильно, властям в период пандемического шока экономики надо думать ещё и об увеличении налоговых льгот и снижении ставки налоговых платежей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса.

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