Париж, , 14:00 — REGNUM В 2020 году продажи новых машин на французском авторынке снизились на 25,5%, до 1 650 118 машин. Об этом сообщается в отчёте Французской торговой палаты (CCFA).

Отмечается, что отрицательный результат продаж машин во Франции был зафиксирован впервые за последние пять лет.

По данным CCFA, наиболее продаваемыми автомобилями на французском рынке в прошлом году стали модели компании Renault. За год их приобрели 314 630 человек, что на 22,7% меньше прошлогоднего результата продаж.

На втором месте находятся авто компании Peugeot. Их французским дилерам удалось реализовать в количестве 301 935 единиц. Здесь продажи снизились немного меньше — на 20,5%. На третьем месте марочного рейтинга расположился бренд Citroen. Машины этой компании в прошлом году покупали на 30,8% меньше, чем в 2019 году. За отчётный период их приобрели 162 688 человек.

Пятёрку лидеров замыкают Volkswagen (97 784 ед.; — 34,4%) и Dacia (97 170 ед.; — 30,1%).

Напомним, в ноябре 2020 года на французском авторынке было продано 20 тыс. электрических и подключаемых гибридных автомобилей. Это на 221% больше, чем в ноябре 2019 году.

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