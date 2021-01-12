Белград, , 14:10 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на заседании правительства 11 января заявил о решении принять дополнительный пакет мер помощи предпринимателям. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Вучич отметил, что эта помощь не будет такой же «щедрой», какой она была по программе первого пакета, но станет важной поддержкой для компаний, предпринимателей, малых, средних и крупных предприятий.

Вучич уточнил, что, скорее всего, это будет помощь в виде двух-трёхразовых выплат в размере половины суммы прожиточного минимума, что, по его словам, является огромной помощью и поддержкой.

По его словам, будет предоставлена отраслевая помощь сфере туризма: владельцам отелей, турагентам, гидам, автобусным перевозчикам также в размере половины суммы прожиточного минимума.

Он заявил, что государство также будет стремиться финансово помогать пенсионерам в дополнение к раннее принятому решению увеличить пенсии на 5,9% в 2021 году.