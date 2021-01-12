Ростов-на-Дону, , 13:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за неудобств, связанных с закрытием аварийного моста на улице Малиновского, на двух городских маршрутах организовали бесплатную пересадку. Об этом в телеэфире сообщил директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

Маршруты №№ 94 и 96 в связи с изменениями движения транспорта разделены на две части. Чиновник пояснил, что первая часть маршрута доходит до пересечения улиц Малиновского и Факельной, куда перенесена остановка «Ростов-Западный». Далее пассажиры могут пересечь пешеходный переход, организованный по мосту-дублёру, и пересесть на те же маршруты, которые следуют от остановки «Хлебозавод» до станции «Первомайская». Остановочные комплексы перенесены максимально близко к организованному пешеходному переходу.

«Так как маршруты не отменены, и существует пешеходная связь между остановками, пассажир должен сохранить билет, который ему выдаётся с помощью специального транспортного терминала, и в течение 10−15 минут предъявить его водителю. Таким образом, граждане могут продолжить маршрут без дополнительной оплаты», — сказал Ермашов.

Если установленный лимит времени для пересадки будет превышен, продолжить маршрут без дополнительной оплаты проезда не удастся.

ИА REGNUM сообщало, что закрытие аварийного моста на улице Малиновского обусловлено его критическим состоянием. Полностью провести реконструкцию путепровода подрядчик обязуется до конца 2021 года.

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