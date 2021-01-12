Ижевск, , 13:45 — REGNUM В Удмуртии в текущем году в рамках реализации национального проекта «Демография» начнется строительство 14 новых детских садов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Совокупная мощность дошкольных учреждений составит 1380 новых мест. В частности, два новых детсада будут строить в Ижевске, один — в Воткинске и по одному в деревнях Воегурт, Хохряки, Лудорвай, а также в сёлах Дебесы, Постол, Юськи, Каракулино, Шевырялово, Люкшудья, посёлках — Кез и Кизнер.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия направит на мероприятия национальных проектов «Демография» и «Образование» в 2021 году 2,5 млрд рублей.

Кроме детских садов завершится строительство школ в селе Селты — на 384 места и в Ижевске — 1224 места, начнется возведение школы в Воткинске на 825 мест.

Будет создано 39 образовательных центров «Точка роста», центр цифрового образования детей «IT-Куб» в Воткинске, центр непрерывного повышения профессионального мастерства на базе Института развития образования, центр опережающей профессиональной подготовки.

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