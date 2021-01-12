Москва, , 13:41 — REGNUM Марка нефти Brent торгуется 12 января почти на $5 дороже, чем до Нового года. Сегодня цены вновь приблизились вплотную к отметке в $56 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMшеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«На динамику котировок продолжает крайне положительно влиять не без труда достигнутое «согласие в товарищах»: выраженная готовность партнёров по ОПЕК+ никуда не торопясь, медленно и очень плавно, но всё же прибавлять объёмы добычи буквально «по капле» каждый месяц.

Прибавки со скромным среднемесячным шагом по 0,5 млн баррелей/сутки до марта, как и договорённости раз в месяц проводить ревизию для переоценки ситуации, прежде чем двигаться дальше, успокаивают рынки.

Такое поведение демонстрирует сложившиеся ожидания коалиции экспортёров, что мировой спрос на топливо продолжит развиваться по одному из двух базовых сценариев. И оба сценария несут в себе разную степень позитива.

Менее вероятный, но явно рассматриваемый экспортёрами сценарий — прибавить в объёмах добычи чуть сильнее, если мировая экономика вдруг станет восстанавливаться опережающими темпами уже в I полугодии 2021 ujlf. Но это вариант в кармане про запас.

Пока же основная ставка стран ОПЕК+ явно сделана на тоже вполне пристойный вариант, при котором мировой спрос на нефть пускай такими же медленными темпами, но всё же продолжит до весны расти, а не будет снижаться.

На данный момент этот сценарий подтверждается и замерами индексов промышленной активности PMI из разных частей света, которые публиковались в первых числах января.

Например, в США он вышел на уровне 60,7 ед. — на самом высоком уровне с сентября 2018 года, и на 3,2 пункта выше чем в начале декабря. В среднем по Еврозоне — на уровне 55,2 ед., то есть лишь незначительно чем 55,5 ед. месяцем раньше, и тоже на вблизи многомесячных максимумов. Прежними темпами продолжает восстанавливаться промышленный потенциал в Китае и Индии.

Картина со снижением запасов в хранилищах на 14 млн баррелей за последние две недели, согласно данным минэнерго США, также позволяет оставаться нефтяному рынку в растущем тренде и дальше. Но это не означает, конечно, что нефть теперь обязана направиться по прямой к $60 за баррель.

Рост нефтяных цен явно забежал несколько вперёд «паровоза» экономики, как бы отыгрывая больше будущие ожидания. Поэтому если нефть не обновит ещё раз максимумы прямо сегодня и в ближайшую пару дней, то технически ценам для сохранения январского импульса роста будет важно всего лишь закрепиться на более долгий срок выше зоны поддержки $54.50 за баррель.

А если это сделать не удастся, то можно будет констатировать, что нефть переместилась среднесрочно в более высокий, но расширенный коридор, который тем не менее уже располагается заметно выше $50 за баррель, или во всяком случае выше средних уровней декабря», — считает эксперт.

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