Душанбе, , 13:35 — REGNUM На развитие сельскохозяйственной отрасли в Таджикистане из госбюджета планируется выделить 741 млн сомони ($65,5 млн), сообщает издание «Авеста» со ссылкой на данные министерства экономического развития и торговли республики.

По итогам января—ноября 2020 года объем производства продукции сельского хозяйства в Таджикистане составил 31 млрд сомони ($2,7 млрд), что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Отмечается, что рост производства в сфере растениеводства составил 7,6%, в сфере животноводства — 11,1%. Произведено более 1,5 млн тонн зерновых, в том числе 846,5 тыс. тонн пшеницы, 989,1 тыс. тонн картофеля и 404 тыс. тонн хлопка.

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