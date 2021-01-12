Москва, , 13:35 — REGNUM В 2020 году рейтинг самых перепродаваемых на российском авторынке марок возглавили модели Lada. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Авито Авто».

Доля продажах Lada на российском вторичном рынке составила в прошлом году 26,1% от всех перепродаж авто.

Второе место в модельном рейтинге занимает Toyota с долей 6,1%. Замыкает тройку лидеров Hyundai. Эта марка в общем объёме перепродаж имеет 5,6%.

На четвёртом и пятом местах в марочном списке находятся соответственно машины компаний KIA (с долей 5,2%) и Volkswagen (с долей 4,7%).

Напомним, в ноябре прошлого года на вторичном авторынке Москвы было продано 24 169 машин — на 12,6% больше, чем в 2019 году.

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