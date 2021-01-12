Подгорица, , 13:23 — REGNUM В Черногории в 2019 году было отмечено снижение объема услуг по отправке писем и посылок, а также рост объема экспресс-услуг и курьерских услуг, сообщает Агентство электронных коммуникаций и почтовых услуг.

«Это обусловлено ростом онлайн-продаж, что обусловило рост потребности в доставке продуктов, заказанных по интернету», — заявили Mina-business.

Они объяснили, что такие события на почтовом рынке Черногории также способствовали очевидному увеличению интереса к оказанию коммерческих почтовых услуг, что привело к регистрации трех новых операторов в прошлом году, которые начали предоставлять эти почтовые услуги.

В EKIP заявлено, что тенденции на рынке почтовых услуг в прошлом году, а также в других сферах, были отмечены влиянием пандемии коронавируса.

73,1 процента граждан удовлетворены качеством почтовых услуг, 3,8 процента недовольны, а 23,1 процента затрудняются с ответом». В сегменте бизнес-пользователей исследование показало, что 72,1 процента респондентов удовлетворены качеством почтовых услуг, 17,7 процента недовольны, а 10,2 процента не удовлетворены «, — заключили в EKIP.