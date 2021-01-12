Белград, , 13:18 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не согласится с просьбой объявить воскресенье в Сербии нерабочим днем.

«Кто не хочет работать по воскресеньям, пусть поедет в другие страны», — сказал Вучич. Он отметил, что страна не может себе этого позволить.

В Черногории в 2019 году было введено нерабочее воскресенье, напоминает издание Blic.

Европейский Союз предоставил государствам-членам право регулировать часы работы магазинов с учетом их традиционных, культурных и религиозных потребностей.

Так, в воскресенье не работают магазины в девяти странах, включая Францию, Германию, Австрию и Польшу.Столица Австрии известна тем, что по воскресеньям все закрыто.В Словении магазины также не работают в воскресенье и в праздничные дни.