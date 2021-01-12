Ереван, , 13:19 — REGNUM В настоящее время власти Армении ведут переговоры с несколькими странами о покупке вакцины против COVID-19, включая российскую вакцину «Спутник V». Об этом 12 января сообщила на пресс-конференции заместитель гендиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения страны, руководитель национальной программы иммунизации Гаяне Саакян.

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«Первая партия вакцины должна поступить в Армению в конце января или начале февраля. Ведутся переговоры о закупке вакцин, прошедших необходимые клинические. Среди них «Спутник V», Pfizer-BioNTech, AstraZeneca», — сказала она.

При этом Саакян уточнила, что в первую очередь препарат будет использоваться для той части населения, которая находится в группе риска и это, по ее данным, около 10% жителей Армении.

Отметим, в данный момент на территории Армении введен режим обязательного ношения защитных масок, запрещено проводить массовые мероприятия с числом участников более 60 и запрещен въезд в страну через сухопутные границы гражданам других государств, за исключением дипломатов, близких родственников и т.п.