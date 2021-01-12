Киев, , 13:22 — REGNUM В 2020 году на Украине произвели 4952 автомобиля, что на 32% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

"Всего в 2020 году в Украине было произведено 4952 ед. автотранспортных средств, что на 32% меньше, чем в 2019 году», — сказано в сообщении.

Из всех произведённых машин 4202 — легковые автомобили, 51 коммерческий автомобиль и 699 автобусов.

Выпуск машин сократили все предприятия Украины, кроме Запорожского автозавода (ЗАЗ). Он увеличил выпуск автомобилей в 10 раз.

Напомним, ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук рассказал, что на Украине продолжается спад промышленного производства, который в 2020 году превысил 6,8%.

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